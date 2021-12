Genova, partono i lavori dell'ex Mira Lanza. Bucci: "Un altro buco nero che si va a riempire"

di Marco Garibaldi

Il primo cittadino: "Mettere a posto questi 30.000 m² di area e ottenere un risultato che addirittura decementifica è una cosa importante"

"Un altro buco nero che si va a riempire anche se qualcuno dice che avevano già fatti tutti prima gli altri".

Queste le parole del sindaco di Genova Marco Bucci durante il sopralluogo nell'ex Mira Lanza per l'avvio dei lavori:

"Il lavoro come amministrazione pubblica è di facilitare quelle che sono le operazioni importanti per la città, controllando che vadano tutte bene.

Mettere a posto questi 30.000 m² di area e ottenere un risultato che addirittura decementifica è una cosa importante. Un'area abbandonata dagli anni '90 in poi e avere qualcuno che si impegna per rimetterla a posto è una cosa molto positiva per la città. Ci saranno 300 posti di lavoro in più, dall’altra parte del fiume come sapete abbiamo già autorizzato un altro polo logistico, quello dell'azienda Sogegross, che prevede circa 250 posti di lavoro in più.

La Val Polcevera acquista nuovamente il suo obiettivo che non è solo quello di avere una navigabilità con alta qualità di vita ma anche quello di poter dare lavoro alle persone".