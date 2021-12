Genovesi sul super green pass, i contrari: "Atto discriminatorio", i favorevoli: "C'è una minoranza che vuole dettare le leggi"

di Marco Garibaldi

Oggi, lunedì 6 dicembre, fino al 15 gennaio scatta in tutta Italia il super green pass (anche in zona bianca), un tema che divide anche i genovesi

Oggi, 6 dicembre, scatta in tutta Italia il super green pass. Il certificato verde "rafforzato" sarà concesso automaticamente a tutte quelle persone che si sono sottoposte a vaccinazione (prima dose ed eventuale richiamo) o che sono guarite. Il green pass "base" invece viene dato con l’esito negativo di un tampone.

Un tema che divide tutta Italia e tutti i genovesi:

"Questo è un pericolosissimo precedente. Per la prima volta dal dopoguerra vediamo che milioni di cittadini italiani vengono discriminati sulla base di una motivazione politica che serve a nascondere la brutalità del governo Draghi".

"Sono favorevole perché penso che se il 90-80% delle persone si è vaccinato, non riesco a capire perché il 10% debba controllare la maggioranza. C'è una minoranza che vuole dettare le leggi".

Ricordiamo che le nuove disposizioni valgono anche in zona bianca, quindi coinvolge anche tutta la regione Liguria, e sono valide fino al 15 gennaio 2021.

Chi è in possesso del super green pass potrà accedere a spettacoli, ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche. Sarà necessario esibire il certificato rafforzato anche per andare allo stadio, al cinema o a teatro, per salire su un aereo, un treno ad alta velocità, un traghetto, ma anche per andare all’università.