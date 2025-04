Genova, Amt prolunga tariffe e gratuità fino al 30 settembre. Piciocchi: "La nuova amministrazione deciderà se confermarle"

Le tariffe varate l'anno scorso da Amt verranno prolungate fino al 30 settembre, poi la decisione sulla conferma spetterà prossimo consiglio metropolitano: è questo che emerge dalla conferenza stampa di Amt durante la quale sono stati presentati i dati della sperimentazione che ha inserito la gratuità di metropolitana e impianti verticali per i residenti della Città Metropolitana e degli autobus per under 14 e over 70, oltre ai nuovi prezzi di abbonamenti e biglietti. Insieme al consiglio comunale infatti decade anche il consiglio metropolitano, quindi non è stato possibile intervenire strutturalmente entro la fine della sperimentazione (dal 30 aprile 2024 allo stesso giorno del 2025), che per il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi "si è conclusa con successo".

L'acquisto di un abbonamento entro il 30 settembre comporta la validità di un anno solare del titolo di viaggio, mentre il "Miv" (abbonamento gratuito per metropolitana e impianti verticali) sarà valido solo fino alla fine della sperimentazione, salvo ulteriori proroghe.

I dati - I dati mostrati dalla partecipata hanno quasi tutti il segno "più": i passeggeri sono aumentati di 16 milioni e gli abbonamenti sono passati dai 77.900 del 2023 ai 192.500 del 2024, con una penetrazione che è passata dal 9,8% al 24,3%. Gli under 14 e over 70 titolari di un abbonamento sono passati dai 12.300 del 2023 (a pagamento) ai 93.700 del 2024 (gratuito). Gli abbonamenti annuali a pagamento (di cui è rimasto invariato il costo a 295 euro) sono passati dai 77.900 del 2023 ai 92.800 del 2024. Cala leggermente il fatturato, sceso da 57,7 milioni a 54,2 milioni. Secondo Piciocchi però le proiezioni a fine 2025 vedono un nuovo incremento di questo dato: al 31 marzo il fatturato è di circa 15 milioni e si stima che al 31 dicembre sarà di 60. Il sindaco facente funzioni ha anche dato sicurezze sui circa 12 milioni di fondi sulla qualità dell'aria in arrivo dal governo per il bilancio 2023: "La scorsa settimana a Roma mi hanno confermato che stanno facendo un provvedimento unico per tutta la Liguria, la situazione di Genova è già chiusa ma manca Spezia".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.