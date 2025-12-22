IIT Genova: dalla luce una nuova tecnica per osservare le cellule vive senza modificarle

Studiare le cellule viventi nelle loro condizioni naturali, senza alterarle, è oggi possibile grazie a una nuova tecnica basata sulle proprietà della luce. Il risultato arriva da un gruppo di tre ricercatori dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di Genova, coordinati da Alberto Diaspro, che hanno pubblicato lo studio sulla rivista Optics Letters.





Il metodo consente di analizzare con maggiore precisione processi biologici fondamentali, come l’organizzazione del Dna all’interno del nucleo cellulare, aspetti cruciali per comprendere l’origine di numerose patologie, dai tumori alle malattie neurodegenerative come l’Alzheimer.





Il microscopio ottico resta uno strumento chiave per osservare le cellule grazie all’uso della luce naturale, ma la loro trasparenza rende spesso necessario l’impiego di mezzi di contrasto che possono modificarne le caratteristiche. Nel tempo sono state sviluppate tecniche alternative, come la microscopia a polarizzazione e quella in campo oscuro, capaci di mettere in evidenza alcune strutture cellulari senza ricorrere a colorazioni.





I ricercatori dell’IIT hanno ora combinato questi due approcci, ottenendo una tecnica innovativa che aumenta il livello di dettaglio dell’osservazione senza l’uso della fluorescenza e preservando così l’integrità dei campioni. In prospettiva, il metodo potrà essere ulteriormente potenziato grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale.





“L’obiettivo – spiega Nicolò Incardona, primo autore dello studio insieme a Paolo Bianchini – è applicare questa tecnica allo studio della cromatina, il complesso di Dna e proteine presente nel nucleo. Comprendere come è organizzata e come si modifica nel tempo è essenziale per chiarire molti meccanismi biologici e individuare le alterazioni che sono alla base di numerose malattie”.

