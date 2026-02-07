Arenzano chiede alternative alla galleria paramassi: nasce un comitato cittadino

Ad Arenzano nasce un comitato cittadino dedicato alla sicurezza del territorio e alla tutela del paesaggio, non un gruppo “contro” la galleria paramassi, ma un’iniziativa volta a far riflettere sull’uso dei fondi pubblici e sulle reali necessità del territorio.

Il progetto della galleria paramassi, stimato intorno ai 22 milioni di euro, prevede la costruzione di un tunnel lungo la costa per proteggere la strada da possibili frane. Tuttavia, i membri del comitato sottolineano che l’opera risulta costosa, impattante e forse non prioritaria, considerando che la zona colpita da frane è diversa rispetto al sito della galleria e che risorse analoghe potrebbero essere impiegate per interventi più urgenti di messa in sicurezza.

“La nostra città vive soprattutto di turismo e il tratto interessato della passeggiata è di straordinaria bellezza”, spiega Francesco Valerio, tra i promotori del comitato. “L’idea di un tunnel è teoricamente interessante, ma avrebbe un impatto ambientale e visivo notevole, oltre a creare possibili problemi sul traffico durante i lavori, soprattutto lungo Aurelia e autostrada”.

Il comitato organizzerà un evento pubblico con il geologo professor Bellini, esperto in sicurezza dei territori e geologia locale, che illustrerà possibili alternative e spiegherà in dettaglio le criticità della zona, tra cui la regimazione delle acque del Rio Giano. L’obiettivo è informare la cittadinanza e far sentire la voce della comunità agli enti competenti, inclusa la sovrintendenza, affinché si valutino soluzioni più sicure e sostenibili.

Arenzano, con circa 11.000 abitanti, si prepara anche a una raccolta firme e a un confronto pubblico, ribadendo l’importanza del dialogo tra istituzioni e cittadini. “Non è una battaglia contro chi propone l’opera” chiarisce Francesco Valerio, “ma una richiesta di riflessione e di ascolto della città e del suo futuro”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.