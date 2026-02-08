Benvenuti in Liguria fa tappa a Riomaggiore: le Cinque Terre più vere, quelle dei residenti

Dopo la puntata su Cogoleto, Benvenuti in Liguria approda sulla riviera di levante e fa tappa a Riomaggiore. Nella seconda trasmissione di febbraio, insieme al Cucinosofo Sergio Rossi, sono svelate le curiosità più vere della località immersa nelle Cinque Terre.

Quello in onda l'11 febbraio è un racconto delle persone che animano il borgo e ne vedono la sua quotidiana trasformazione: uomini e donne di generazioni differenti, talvolta, preoccupati dal turismo presente, oggi, in pieno inverno ,alla vigilia di un'altra stagione da record con la piena fruibilità della Via dell'Amore.

Nel corso del format una giovane novantenne interprete dell'arte rivolta al confezionamento delle palme pasquali, ma anche le ricette casalinghe, i piccoli produttori vitivinicoli e le prospettive del Parco Nazionale alla luce di investimenti, numero chiuso e logiche di ulteriore sviluppo con le parole del presidente Lorenzo Viviani.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.