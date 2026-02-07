Genova, modifiche alle linee Amt solo dopo l’avvio dei nuovi 4 Assi

Il Comune di Genova interviene per chiarire le recenti modifiche alle linee del trasporto pubblico cittadino e il futuro di Amt. Le novità, apparse nelle ultime ore, fanno riferimento a disposizioni della precedente amministrazione e al progetto dei cosiddetti 4 Assi, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Chiarimento – In una nota ufficiale, l’amministrazione sottolinea che “nessuno di questi interventi potrà essere realizzato prima dell’entrata in servizio dei nuovi assi di forza del trasporto pubblico, prevista non prima del 2027”. L’obiettivo è evitare confusione tra gli utenti e preoccupazioni sul futuro dell’azienda di trasporto.

Disponibilità – Il Comune ribadisce la propria apertura ad ascoltare e valutare le richieste dei cittadini, ricordando che eventuali modifiche dovranno prima ricevere l’autorizzazione del ministero. La nota evidenzia inoltre che i possibili cambiamenti societari di Amt, necessari per la salvaguardia dell’azienda, rendono prematuro qualsiasi intervento strutturale sulle linee.

Situazione Amt – La crisi della partecipata richiederà interventi sull’organizzazione del servizio, probabilmente anche prima dell’entrata in funzione dei 4 Assi. Tuttavia, l’amministrazione avverte che considerare definitive modifiche legate a lavori ancora lontani dal completamento “rischia unicamente di generare confusione tra i cittadini e di alimentare preoccupazioni sul futuro dell’azienda”.

Invito alla prudenza – La nota conclude con un appello a tutti gli attori coinvolti affinché adottino “un atteggiamento di maggiore prudenza e responsabilità nella diffusione di informazioni non accertate e di configurazioni future non definitive del servizio, che potrebbero compromettere il grande lavoro in corso per salvare Amt dal fallimento”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.