Liguria, missione in Oceania: rafforzata la presenza turistica in Australia e Nuova Zelanda

La Regione Liguria ha concluso con successo la missione di promozione turistica in Oceania, partita il 29 gennaio e terminata oggi, 7 febbraio. L’iniziativa ha interessato Australia e Nuova Zelanda e mirava a consolidare il posizionamento della Liguria sui mercati internazionali e a incrementare i flussi turistici provenienti dall’area del Pacifico.

Obiettivi – L’azione si è concentrata su attività B2B e B2C volte a valorizzare le filiere turistiche regionali e a presentare la Liguria come meta attrattiva per esperienze autentiche e itinerari alternativi. Particolare attenzione è stata riservata al mercato australiano, considerato strategico per il turismo extraeuropeo.

Collaborazioni – La missione è stata realizzata in collaborazione con ENIT Sydney, la Camera di Commercio Italiana in Nuova Zelanda e l’Ambasciata d’Italia a Canberra. L’iniziativa rientra nel programma Por Fesr 2025, Azione 1.3.4, dedicato alla valorizzazione integrata delle risorse culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche della Liguria.

Dichiarazioni – L’assessore regionale al Turismo, Luca Lombardi, ha commentato: “Gli operatori hanno mostrato interesse per proposte legate a esperienze autentiche, itinerari alternativi e alla cucina italiana, bene immateriale dell’Unesco. Questa missione conferma l’impegno della Regione nel rafforzare la presenza sui mercati internazionali ad alto potenziale, promuovendo l’offerta integrata della nostra regione”.

Strategia – La missione ha permesso di creare contatti diretti tra operatori liguri e realtà locali australiane e neozelandesi, con l’obiettivo di costruire partenariati duraturi e promuovere un turismo di qualità basato sulla cultura, sul paesaggio e sull’enogastronomia.

Risultati attesi – Il rafforzamento della presenza ligure nei mercati extraeuropei punta a incrementare i flussi turistici, valorizzare le peculiarità del territorio e consolidare la reputazione della Liguria come destinazione di eccellenza.

