Grandine e incidenti sull’A12, traffico in tilt nel Levante ligure. 10 auto coinvolte

Un improvviso peggioramento delle condizioni meteo ha mandato in difficoltà nel primo pomeriggio la circolazione sull’autostrada A12 Genova–Rosignano, in particolare nel tratto del Levante ligure. Una violenta grandinata ha fatto da sfondo a due incidenti avvenuti a breve distanza, causando forti rallentamenti e lunghe code.

Il primo episodio si è verificato sulla carreggiata in direzione Genova, tra i caselli di Chiavari e Rapallo, dove più veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro su un manto stradale reso scivoloso dal ghiaccio e dalla pioggia intensa.

Poco dopo, un secondo incidente ha interessato la direzione opposta, nel tratto compreso tra Rapallo e Lavagna, con conseguenze ancora più pesanti sul traffico. Anche in questo caso le condizioni dell’asfalto e la scarsa visibilità hanno reso difficoltosa la gestione dei veicoli in transito.

Immediata la risposta dei soccorsi, intervenuti per assistere le persone coinvolte e mettere in sicurezza la carreggiata. Alcuni automobilisti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, mentre la polizia stradale ha avviato le verifiche sulle cause.

La viabilità è rimasta a lungo compromessa, con disagi estesi su tutta la tratta interessata. Ancora una volta il maltempo improvviso si conferma un elemento critico per la sicurezza sulle autostrade liguri.

