Pietra Ligure: via alle festività con Confuoco, premio al cittadino dell'anno e Benvenuti in Liguria

Splendida vetrina, quella offerta da Pietra Ligure per i turisti e i telespettatori di Telenord che, immediatamente, post Natale potranno vedere in onda una puntata speciale di Benvenuti in Liguria legata alle infinite occasioni di bontà e bellezza presenti nell'inverno della città ponentina.

Tra queste offerte brillano le produzioni di denominazione comunale come la torta di zucca o il torrone di Ranzi, ma anche l'arte delle chiese e la storia delle campane con giovanissimi campanari. E, poi, ancora i riconoscimenti all'insegna del senso di comunità con il pietrese dell'anno: premio 2025 a Nicoletta Gandolfo, presidente della società nazionale di radiologia che ha avviato la propria carriera dall'ospedale Santa Corona per 17 stagioni consecutive.

Immancabile il Confuoco con una fiamma di buon auspicio (vedi anticipazione) e l'impegno dei più piccoli per proseguire la tradizione del dialetto sul palco del teatro comunale.

