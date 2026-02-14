Frana ad Arenzano, Silvestrini ottimista: "Entro il 1° marzo riapertura di entrambe le corsie"

Dopo la frana del 25 gennaio che ha colpito l’Aurelia ad Arenzano, nella giornata di ieri è stato fatto brillare con un’esplosione controllata il masso di circa 2.000 tonnellate rimasto in bilico sulla carreggiata. Un intervento delicato che, come ha spiegato il sindaco Francesco Silvestrini, si è svolto regolarmente, con un lieve ritardo dovuto a ragioni di sicurezza legate al traffico aereo.

L’esplosione, inizialmente prevista intorno alle 13.30, è stata effettuata alle 14.35. Il costone roccioso instabile è stato così definitivamente rimosso, eliminando il principale pericolo per la viabilità.

Il primo cittadino ha sottolineato come la gestione dell’emergenza sia stata caratterizzata da una forte collaborazione tra enti, al di là delle appartenenze politiche. In sinergia con il sindaco di Cogoleto, l’amministrazione si è attivata fin da subito per chiedere soluzioni rapide sia sul fronte della messa in sicurezza sia su quello dei trasporti alternativi per i cittadini.

Fondamentale il contributo di Regione, Città Metropolitana, ANAS, aziende di trasporto e Prefettura, che hanno lavorato in tempi serrati per coordinare le operazioni, compreso il trasporto degli esplosivi necessari all’intervento. In meno di un mese dall’evento franoso, la situazione è già in fase avanzata di risoluzione.

Nei prossimi giorni proseguiranno le operazioni di pulizia e verifica del materiale roccioso. L’obiettivo è riaprire la viabilità entro il primo marzo: inizialmente si era ipotizzato un senso unico alternato, ma il sindaco si è detto ottimista sulla possibilità di ripristinare entrambe le corsie.

Il materiale franato si è in gran parte sbriciolato, riducendo la presenza di blocchi di grandi dimensioni. Sono comunque in corso analisi tecniche per valutare eventuali riutilizzi e garantire la piena sicurezza dell’area.

Per limitare i disagi, sono state introdotte diverse misure straordinarie: esenzione del pedaggio autostradale, sospensione di alcuni lavori che comportavano chiusure, potenziamento del trasporto ferroviario e possibilità di utilizzare i biglietti del bus anche sui treni. Sono state inoltre attivate linee aggiuntive per collegare le zone più penalizzate, comprese le aree vicine a scuole e ospedali.

Il caso di Arenzano riporta l’attenzione sulla fragilità del territorio ligure, esposto a frequenti criticità idrogeologiche. Il sindaco ha ricordato come siano costanti le attività di monitoraggio su tratti stradali e fronti rocciosi, compreso il chilometro di costa interessato dalla frana, classificato come zona rossa e sottoposto a controlli continui.

L’obiettivo, ora, è avviare una riflessione più ampia su interventi strutturali permanenti per prevenire situazioni analoghe lungo un’arteria fondamentale come l’Aurelia. Una volontà condivisa, ha evidenziato il primo cittadino, anche dagli enti sovraordinati, per garantire maggiore sicurezza a un tratto particolarmente trafficato e strategico per il territorio.

