San Valentino, il segreto di Tiziana e Mauro: "Tanta pazienza, volontà e amicizia"

In questo 14 febbraio, giorno dedicato all’amore e agli innamorati, le coppie passeggiano abbracciate, strette l’una all’altra, celebrando sentimenti che resistono al tempo. Ma per Tiziana e Mauro non è un San Valentino qualunque: oggi, oltre alla festa degli innamorati, si celebra anche un compleanno speciale: quello di Mauro. Un doppio motivo per festeggiare.

La loro è una storia che attraversa i decenni. Si sono conosciuti nel 1970, durante l’alluvione che colpì Firenze, mentre spalavano fango da giovanissimi: lei aveva 17 anni, lui 15. "Ci siamo conosciuti durante l’alluvione, io avevo 17 anni e Mauro 15", racconta Tiziana. Da allora non si sono più lasciati. Sposati da 49 anni, sorridono ricordando il loro percorso: "Siamo una coppia consolidata, con gli alti e bassi però. Siamo la dimostrazione che ce la possiamo fare. Nonostante le tempeste, poi torna il sereno".

Oggi sono uniti da una parola chiave: "Tanta pazienza". Ma anche volontà, confidenza e amicizia. "Bisogna essere prima amici e poi amanti", spiegano. Hanno una figlia e una nipotina di 12 anni che definiscono "il nostro amore in tutto e per tutto".

La giornata di San Valentino si articola tra piccoli gesti e grandi significati. "Adesso stiamo andando a comprarci il regalo per il nostro San Valentino e poi stasera andremo in un ristorante nei vicoli di un nostro amico dove si mangia molto bene". Per Tiziana è pronta una collana che "ci faceva il filo già da un po’". "È un regalo pilotato, dopo tanti anni siamo una sorpresa continua ma ci capiamo bene", scherza Mauro.

Per lui, invece, c’è mistero: "Mauro sarà una sorpresa, lui non lo sa, ma io ho già in mente qualcosa".

E se i fiori sembrano "un po’ superati", il romanticismo resta intatto. "Stamattina gli ho preparato un biglietto che gli ho lasciato prima della colazione". L’ultima parola scritta? "Ti amo, Mauro".

Alla domanda su quale sia il segreto per restare uniti così a lungo, la risposta è semplice e potente: "La volontà, la pazienza e l’amicizia".

Un bacio in diretta, con il rossetto che lascia il segno, suggella una storia che dimostra come l’amore, quello vero, si costruisca giorno dopo giorno. Buon San Valentino a tutti.

