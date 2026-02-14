Camogli celebra San Valentino: torna la Rete dei Cuori e il piatto d’autore per gli innamorati

A Camogli prende ufficialmente il via il San Valentino 2026. A presentare le iniziative è stata Luciana Sirolla, presidente di Ascot – Associazione Commercianti Operatori Turistici – che ha illustrato il programma dedicato alla festa degli innamorati.

Grande protagonista è la celebre “Rete dei Cuori”, per oltre vent’anni uno degli angoli più fotografati della città. "La precedente installazione era stata danneggiata dalle condizioni meteomarine e dall’usura del tempo, aggravata anche dal peso di lucchetti troppo pesanti appesi negli anni - ha dichiarato Sirolla -. In accordo con l’amministrazione comunale, la rete è stata completamente sostituita grazie al lavoro dei pescatori locali, che ne hanno realizzata una nuova ispirata alla tradizione della tonnarella".

"I cuori, quest’anno in legno ecologico e dipinti con colori anch’essi ecologici, possono essere ritirati presso l’info point situato a metà della passeggiata a mare. Qui i visitatori possono fare un’offerta libera e scrivere una dedica o le proprie iniziali e appendere il cuore alla rete. Un gesto simbolico che unisce romanticismo e identità marinara. I cuori delle passate edizioni non verranno buttati: saranno ricollocati all’interno di un nuovo progetto attualmente in fase di realizzazione".

"Tra le iniziative più attese torna anche il tradizionale piatto d’autore, considerato il simbolo del San Valentino. In passato hanno partecipato nomi importanti del panorama artistico italiano. Il piatto raffigura due mani che si uniscono formando quasi un albero, sulla cui sommità si intravede il profilo di Camogli con la sua chiesa simbolo. Il pezzo da collezione potrà essere ottenuto pranzando o cenando nei ristoranti convenzionati, praticamente la totalità dei locali cittadini"

Chi si recherà all’info point per ritirare il proprio cuore potrà inoltre partecipare a una mini crociera gratuita verso San Fruttuoso, con visita guidata all’abbazia, aggiungendo così un momento culturale alla festa degli innamorati.

