San Valentino quanto mi costi, rose rosse a sei euro l'una

Gli uomini scelgono le rose rosse perché, come racconta la tradizione, "La rosa rossa significa passione, amore, innamoramento e quindi un ti amo". Per scoprire tendenze e curiosità, siamo entrati in un meraviglioso e coloratissimo negozio di fiori, dove la scelta per San Valentino si tinge soprattutto di rosso. "La rosa classica, sentimentale per eccellenza, è la rosa rossa", spiegano dal banco. "Però noi consigliamo anche di spaziare un po' in altri colori perché ci sono delle varietà con delle gamme di colore incredibili che possono essere un pochino diverse dal solito e magari creare anche un pochino di interesse".

Accanto alle classiche rosse, spiccano le cosiddette rose da giardino: "Hanno una forma antica, sono bellissime, quando si aprono diventano molto molto grandi. Queste sfumature di rosa e di fucsia sono molto interessanti".

Non mancano le curiosità. "Le rose gialle sono naturali come le rosa, le rosse e di tanti altri colori. Le rose blu vengono colorate artificialmente, però anche loro hanno il loro perché, sono molto intense come colorazione e piacciono molto".

Tra le proposte più originali ci sono anche le rose stabilizzate. "Vengono trattate in modo da potersi conservare anche per anni". Il procedimento resta un piccolo segreto artigianale: "Non lo conosco nei dettagli, ma vengono fatte veramente bene, si conservano e rimangono integre per tantissimo tempo".

Ma quali sono le più richieste? "Direi le rose rosse. Poi ci sono persone che amano i mazzi assortiti e quindi possiamo spaziare dal tulipano, alla gerbera, al ranuncolo: ci sono tanti fiorellini già un po' primaverili che sono divertenti e magari piacciono di più della rosa rossa molto molto seria".

E i prezzi? Anche qui il rosso domina. "Le rose rosse a San Valentino aumentano di prezzo come in tutti i momenti di grande richiesta. In questo momento la rosa media è intorno ai 6 euro a fiore, la rosa lunga la vendiamo a 8 euro a fiore". Dieci rose rosse, nel linguaggio dei fiori, significano "ti amo": un gesto importante anche nel budget.

Infine, da Silvia Sommariva, che insieme al fratello Paolo gestisce il negozio in piazza Poch a Sestri Ponente, ecco qualche consiglio pratico per chi le riceve: "Quando si arriva a casa bisogna metterle in un bel vaso con tanta acqua fresca. Noi forniamo anche una bustina di conservante da aggiungere nell'acqua".

Rose rosse dunque protagoniste di questo San Valentino. E alla domanda finale se le riceverà anche lei, la fioraia sorride: "Penso di sì, qualcosa penso di sì".

