Pendolari in affanno, Machetti denuncia: “Ridotte le corse, danni certi”
di Carlotta Nicoletti
Cantieri ferroviari e nuove modifiche agli orari per due mesi
Dal 1° marzo i pendolari del Levante ligure dovranno fare i conti con nuovi disagi ferroviari. Le modifiche agli orari, legate ai numerosi cantieri aperti lungo la linea, rischiano infatti di rendere più difficile arrivare puntuali al lavoro e a scuola, soprattutto nelle fasce mattutine più frequentate.
Cantieri – A spiegare la situazione è Giulio Machetti, presidente del Comitato Pendolari del Levante, che parla di un anno complesso per la rete ferroviaria. I lavori, annunciati già a dicembre durante un tavolo tecnico, interesseranno diversi tratti tra Liguria e Toscana e comporteranno rallentamenti e variazioni continue. Il bimestre marzo-aprile sarà il più critico a causa della sovrapposizione di più interventi infrastrutturali.
Orari – Le modifiche hanno già prodotto “buchi pesanti negli orari, soprattutto al mattino”, con riduzioni delle corse sia regionali sia a lunga percorrenza. Alcuni correttivi sono stati introdotti dopo le segnalazioni del Comitato, ma restano molte incognite legate all’impatto reale sui viaggi quotidiani.
Disagi – I lavori sono inevitabili, ma secondo i pendolari il prezzo pagato dagli utenti resta alto. “Il danno ci sarà e c’è”, ammette Machetti, sottolineando come eventuali rimborsi sugli abbonamenti difficilmente compensino ritardi e tempi di viaggio più lunghi.
Dialogo – Tra le criticità segnalate emerge anche la mancanza di un confronto concreto con istituzioni e aziende ferroviarie. I tavoli tecnici, denuncia il Comitato, si trasformerebbero spesso in semplici presentazioni senza reale possibilità di incidere sulle scelte operative.
Futuro – Sullo sfondo resta la richiesta di una revisione complessiva dell’orario regionale, oggi considerato frammentato e poco efficiente. L’obiettivo è costruire una programmazione stabile che risponda non solo alle esigenze di lavoratori e studenti, ma anche alla crescente domanda turistica lungo la riviera di Levante.
