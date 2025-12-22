Confeugo: la fiamma dritta promette un anno buono

Con la fiamma dritta che promette un anno favorevole, si è conclusa la tradizionale cerimonia prenatalizia del Confeugo, il rito simbolo della città di Genova. Quest’anno la manifestazione ha visto per la prima volta la partecipazione ufficiale della sindaca Silvia Salis, che ha officiato la cerimonia tra il calore della folla e le luminarie natalizie del centro storico.

Il professor Franco Bampi, presidente de A Compagna e volto storico di Scignoria, ha illustrato in studio le radici storiche e culturali del Confeugo, sottolineando il valore simbolico della fiamma e il suo significato di buon auspicio per la città e i suoi abitanti. Durante l’analisi, Bampi ha ricordato come la tradizione si leghi profondamente alla storia della Repubblica di Genova e ai rapporti tra cittadini e istituzioni, raccontando le prospettive e le modalità con cui il rito si rinnova ogni anno per mantenere vivo un patrimonio culturale antico, ma sempre attuale.

La cerimonia, con le sue luci, i canti e i simboli, non è solo un momento di festa, ma anche un’occasione per riflettere sull’identità genovese, sulle radici storiche della città e sulla speranza di un futuro prospero e positivo per tutti.

