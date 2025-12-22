Genova Bolzaneto: disagi in via Sardorella, dai miasmi alla difficile convivenza con i sinti

A Bolzaneto continuano i disagi in via Sardorella, dove i residenti segnalano problemi che vanno dai miasmi persistenti alla presenza stabile della comunità Sinti. Sul tema intervengono diverse voci: Roberto Traverso, segretario provinciale del SIAP e componente della segreteria naziolnale, Massimiliano Pettinari, presidente del comitato "Non Solo Borgo", e Valerio Giacopinelli, vicepresidente dello stesso comitato. Tutti sottolineano la necessità di interventi immediati da parte delle istituzioni per migliorare le condizioni di vivibilità della zona e garantire sicurezza e rispetto per tutti.

