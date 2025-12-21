Recco: successo per il flash mob "Natale insieme è meglio". Sindaco Gandolfo: "Solidarietà nel Dna della nostra gente"

Domenica 21 dicembre Piazza Nicoloso si è trasformata in un palcoscenico di festa con l'evento “Insieme è meglio”, con il patrocinio del Comune di Recco in collaborazione con Fondazione Cometa Blu, con il contributo organizzativo di Francesco Chinchella (nel video allegato, secondo a parlare dopo il sindaco), Francesco Merlino, Elisabetta Corti ed Enzo Pirrone. Una giornata scandita da musica, flash mob, cioccolata calda e vin brulé, per rinsaldare legami e promuovere la solidarietà nel segno del Natale. La mattinata si è aperta alle 10.30, con il gruppo musicale Christmas Carol, ensemble vocale che proporrà un repertorio di canti natalizi tradizionali. E' nei dettagli che l’evento rivela il suo spirito. Infatti, se si guarda agli orari insoliti dei due flash mob — 12.08 e 17.01 — si scopre che non sono frutto di errore, bensì un omaggio simbolico a un grande gesto di solidarietà avvenuto undici anni fa, quando la città si mobilitò in sostegno di una famiglia di Recco, titolare di un negozio a Genova, colpita duramente dall’alluvione.

I due flash mob sono stati curati nella coreografia dalla maestra di danza Veronica Greco. Il primo mob si è concluso con il self aperitivo, dove ognuno ha portato bevande e snack per brindare insieme e creare un clima caloroso.

Nel pomeriggio, dopo il secondo flash mob, a cura dei ragazzi di Ecopsi distribuzione di cioccolata calda e vin brulé, offrendo un’ulteriore occasione di incontro.

Commenta Carlo Gandolfo (video), sindaco di Recco: "La solidarietà è un valore fondamentale, fa parte della nostra identità. Recco è da sempre una città solidale: probabilmente questo spirito nasce dalle distruzioni belliche e dalla successiva ricostruzione, quando la comunità si è ricreata grazie all’impegno di chi già viveva qui e di tante persone arrivate successivamente. Da allora c’è sempre stato un grande fermento sociale. In questa direzione si inserisce il lavoro delle numerose associazioni di volontariato che, nel corso degli anni e dei decenni, si sono moltiplicate, evolute e hanno ampliato le loro attività. Oggi si registra anche un ritorno di interesse, con molte persone, ragazzi e giovani che scelgono di impegnarsi, dopo una fase di difficoltà iniziata nei primi anni Duemila e che in parte ancora persiste".

"Recco resta comunque - conclude - una fucina di nuovi arrivi, idee e iniziative, anche semplici e leggere come quella di oggi. È un modo per prendere consapevolezza di ciò che possiamo fare, anche con piccoli gesti, mettendo in campo la volontà di dare una mano, il piacere di esserci e di condividere momenti di gioia, felicità e solidarietà".





