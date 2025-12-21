Maltempo in Liguria, allerta gialla per neve lunedì 2 nel pomeriggio su entroterra Ponente imperiese e savonese
di Redazione
Il peggioramento è legato al passaggio di una perturbazione che interesserà la Liguria nei prossimi giorni
La Protezione Civile segnala allerta meteo gialla per lunedì 22 dicembre nelle zone interne del Ponente ligure, tra l’Imperiese e il Savonese, dalle 13 a mezzanotte.
Il peggioramento è legato al passaggio di una perturbazione che interesserà la Liguria nei prossimi giorni. Le precipitazioni saranno deboli in mattinata, ma tenderanno a intensificarsi nel corso della giornata fino a diventare localmente moderate, con cumulate significative in serata.
La quota neve scenderà nel pomeriggio: fino a 1000-1200 metri nell’entroterra imperiese, con possibili nevicate moderate o forti la sera; tra 600 e 800 metri nell’entroterra savonese, dove sono previste deboli nevicate, nevischio, neve bagnata e tratti ghiacciati.
I fenomeni continueranno nella notte tra lunedì e martedì, con attenuazione prevista nella giornata di martedì. La Protezione Civile aggiornerà la situazione in base all’evoluzione meteo, in una settimana che si preannuncia grigia e piovosa per tutta la regione.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
La Spezia: cambia sesso a 13 anni, via libera del tribunale, "Percorso consapevole e tutelato"
21/12/2025
di Redazione
Federlogistica, Matteo Campora nominato coordinatore Ambiente e Sostenibilià
20/12/2025
di Carlotta Nicoletti