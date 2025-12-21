Maltempo in Liguria, allerta gialla per neve lunedì 2 nel pomeriggio su entroterra Ponente imperiese e savonese

La Protezione Civile segnala allerta meteo gialla per lunedì 22 dicembre nelle zone interne del Ponente ligure, tra l’Imperiese e il Savonese, dalle 13 a mezzanotte.

Il peggioramento è legato al passaggio di una perturbazione che interesserà la Liguria nei prossimi giorni. Le precipitazioni saranno deboli in mattinata, ma tenderanno a intensificarsi nel corso della giornata fino a diventare localmente moderate, con cumulate significative in serata.

La quota neve scenderà nel pomeriggio: fino a 1000-1200 metri nell’entroterra imperiese, con possibili nevicate moderate o forti la sera; tra 600 e 800 metri nell’entroterra savonese, dove sono previste deboli nevicate, nevischio, neve bagnata e tratti ghiacciati.

I fenomeni continueranno nella notte tra lunedì e martedì, con attenuazione prevista nella giornata di martedì. La Protezione Civile aggiornerà la situazione in base all’evoluzione meteo, in una settimana che si preannuncia grigia e piovosa per tutta la regione.

