Super green pass, scattano le nuove regole. Ecco cosa cambia

di Marco Garibaldi

Il certificato verde "rafforzato" sarà concesso automaticamente a tutte quelle persone che si sono sottoposte a vaccinazione o che sono guarite

Da lunedì 6 dicembre, cambiano le regole per spostarsi e accedere a cinema, teatri, ristoranti, bar e mezzi pubblici con l'introduzione del super green pass.

Il certificato verde "rafforzato" sarà concesso automaticamente a tutte quelle persone che si sono sottoposte a vaccinazione (prima dose ed eventuale richiamo) o che sono guarite. Il green pass "base" invece viene dato con l’esito negativo di un tampone.

Le nuove disposizioni valgono anche in zona bianca, quindi coinvolge anche tutta la regione Liguria, e sono valide fino al 15 gennaio 2021.

Chi è in possesso del super green pass potrà accedere a spettacoli, ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche. Sarà necessario esibire il certificato rafforzato anche per andare allo stadio, al cinema o a teatro, per salire su un aereo, un treno ad alta velocità, un traghetto, ma anche per andare all’università.

Il green pass "base", ottenut con l'esito negativo di un tampone, invece sarà necessaria per salire su autobus, metropolitane e treni locali. Le limitazioni non valgono per i minori di 12 anni e gli esenti al vaccino.

A Genova e provincia l'azienda di trasporti Amt ha annunciato controlli congiunti con le forze dell'ordine.