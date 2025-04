"Cucina Liguria e dintorni": torna al Porto Antico la mostra delle eccellenze enogastronomiche di CNA Genova

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Torna dall'11 al 13 aprile a Calata Falcone e Borsellino, "Cucina Liguria e dintorni", nel cuore del Porto Antico di Genova per trasformare l'area in una vera e propria mostra dedicata alle eccellenze enogastronomiche artigianali liguri. L'evento offre un'esperienza immersiva per celebrare il legame tra gusto, salute e benessere, attraverso esposizioni, laboratori e degustazioni.

Si rinnova il format in collaborazione con "La Mezza di Genova" per coniugare i sapori della tavola con l'aspetto sportivo e ludico delle gare podistiche. La novità sarà l'allestimento: i classici stand verranno sostituiti da una cupola geodetica, che richiama la biosfera di Renzo Piano.

Sport e alimentazione - "Si parla di cultura, cultura che deriva proprio dal nostro prodotto enogastronomico e tutto questo si sposa benissimo con il movimento - dichiara Simona Ferro, assessore regionale allo Sport -. Quest'anno siamo regione europea dello sport 2025 e quindi vogliamo cercare di portare avanti quelli che sono i valori dello sport, ma anche quello che lo sport ci racconta. Lo sport ci racconta che - conclude l'assessore - bisogna stare in forma grazie al movimento e se si fa movimento è anche importante curare l'alimentazione."

Agroalimentare - "In questo evento non abbiamo la prevalenza di una categoria piuttosto che un'altra - dice Paola Noli, Presidente di CNA Genova - il progetto mira a rappresentare e a promuovere tutta la filiera dell'agroalimentare del nostro territorio e non solo. In Cucina Liguria quest'anno sarà possibile assistere anche alla preparazione di molti piatti tramite laboratori, questo è quindi un incentivo a promuovere, dal nostro punto di vista, il turismo esperienziale.

Mobilità - Con La Mezza di Genova c'è il rischio che la città, dal punto di vista della viabilità, ne possa risentire e sul tema si è espresso Sergio Gambino, assessore comunale alla Mobilità: "Quando ci sono questi eventi la città tra virgolette ne risente, però credo che sia un ottimo investimento e noi cerchiamo di mitigare il più possibile quelli che possono essere i disturbi per la cittadinanza. Io credo che - aggiunge Gambino - al di là del momentaneo disturbo e delle momentanee problematiche che ci possono essere, la città di questo ne giova e i cittadini ne sono comunque contenti."

La location - "Questa combinazione tra attività sportiva e offerta gastronomica - sottolinea il presidente del Porto Antico di Genova, Mauro Ferrando - rende Cucina Liguria un'esperienza unica per atleti, famiglie, turisti e appassionati di enogastronomia, in un luogo unico come il Porto Antico, dove il benessere fisico e il piacere del gusto si incontrano in un abbraccio perfetto. È importante perché la nostra cucina sta diventando una cucina di carattere internazionale, qualificata nel mondo per la sua leggerezza e per i suoi contenuti, come pesce e verdure, con una grande fantasia. Questa combinazione di Porto Antico, sole, mare, sport, La Mezza Maratona e una cucina che è perfettamente in linea con le esigenze del nutrizionismo, crea un bellissimo evento per la nostra città e la nostra regione."

Per il terzo anno consecutivo “Cucina Liguria” si inserisce armoniosamente nel contesto delle tre gare podistiche organizzate da MdG: Mezza Maratona internazionale di Genova (21,097 km) prevista domenica 13 aprile con partenza alle 9 dal Porto Antico, Corri Genova (13 km) domenica 13 aprile con partenza alle 9:30 dal Porto Antico e Family Run (3 km) quest'anno prevista il giorno prima rispetto alle altre gare, sabato 12 aprile, con partenza alle 15 da piazza Rossetti.

