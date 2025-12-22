Emergenza Tir a Genova: 8mila mezzi al giorno in città

Genova è alle prese con una vera e propria emergenza legata al traffico dei mezzi pesanti: ogni giorno circa 8 mila Tir attraversano o raggiungono la città, con ripercussioni evidenti sulla viabilità, sull’ambiente e sulla qualità della vita dei cittadini. Un flusso imponente, strettamente connesso al ruolo strategico del porto e del sistema logistico, ma che pone problemi sempre più urgenti in termini di gestione e sostenibilità.

Del tema si parla a Telenord, con l’intervento di Gianfranco Tiezzi, segretario generale per la Liguria della Federazione Autotrasportatori Italiani, che analizza le cause dell’attuale situazione e le criticità affrontate quotidianamente dal settore. Al centro del confronto, la carenza di infrastrutture adeguate, le difficoltà di accesso e uscita dal porto, l’impatto del traffico pesante sul tessuto urbano e la necessità di soluzioni condivise tra istituzioni, operatori logistici e autotrasportatori.

