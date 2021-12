Dal 6 dicembre obbligo green pass sui bus, Amt: "Controlli congiunti con le forze dell'ordine"

di Marco Garibaldi

Permane l’obbligo di indossare la mascherina a bordo dei mezzi, coprendo bene naso e bocca. Il certificato verde non è previsto a bordo dei servizi scolastici

A partire da domani, lunedì 6 dicembre, scatta in tutta Italia l'obbligo di green pass anche per viaggiare sui bus.

La norma prevede l'obbligo di possesso del green pass da parte di tutti i passeggeri ad eccezione degli under 12. Invece non è previsto l'obbligo del certificato verde a bordo dei servizi scolastici: Scuola Bus e altri servizi scolastici specificatamente dedicati, provinciali ed urbani, come ad esempio tutte le navette identificate con la sigla SC.

"AMT, a seguito di quanto deciso nei tavoli di coordinamento convocati dalla Prefettura, prenderà parte con il proprio personale di verifica alle attività di controllo nell’ambito di iniziative congiunte con le forze dell’ordine - comunica l'azienda di trasporti - Per informare i viaggiatori verranno affissi sui mezzi appositi adesivi che ricordano le regole per salire a bordo, gli annunci vocali a bordo dei bus ricorderanno l’obbligo di Green Pass e mascherina, la stessa informazione lunedì verrà trasmessa anche dai monitor presenti in metropolitana, sul sito internet, sulla APP, sui canali social e sulle paline elettroniche presenti alle maggiori fermate della rete".