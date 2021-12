Super Green Pass, Costa: "Confidiamo nel senso di civiltà dei cittadini ma intensificheremo i controlli"

di Marco Innocenti

"Sul tema della sanità l'Europa può fare molto ma serve una maggior condivisione nella gestione della pandemia. Le condizioni politiche ed economiche ci sono"

"Tutte le volte che si applicano nuove regole c'è bisogno che vengano rispettate". Così il sottosegretario alla salute Andrea Costa intervenuto a "Caffé Europa" su Rai Radio1, culla partenza del nuovo Super Green Pass. "Confidiamo nel senso di responsabilità dei cittadini - ha aggiunto Costa - Dall'altro lato dobbiamo certamente intensificare i controlli. Sui territori si è attivato un percorso con le Prefetture e con gli Enti locali per definire dei veri e propri piani per arrivare a mettere in atto quei controlli. Confidiamo che anche questa volta supereremo la prova e che questa nuova regola ci possa aiutare ad affrontare e gestire al meglio queste settimane decisive".

"L'Unione europea in tema sanitario può svolgere un ruolo fondamentale. Già lo ha fatto per quanto riguarda l'approvvigionamento dei vaccini. Credo si debba e possa arrivare a una Unione europea dove ci sia una condivisione per quanto riguarda la sanità, soprattutto nel gestire e nell'affrontare una pandemia. Ci sono le condizioni politiche ed economiche".