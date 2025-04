Liguria, Regione e terzo settore firmano il protocollo d'intesa per il sociale

Regione Liguria e il Forum del terzo settore hanno firmato un protocollo di intesa per il sociale che rende l'ente non solo finanziatore dei progetti ma parte integrante della loro realizzazione attraverso l'amministrazione condivisa. La Liguria è la sesta regione in Italia ad attivare un protocollo di questo tipo, che al momento prevede un lavoro su tre progetti.

I tre progetti - Si parte con un progetto dedicato agli anziani: nelle prossime settimane verrà avviata una manifestazione d'interesse con un finanziamento di 600mila euro per attività volte al cosiddetto "invecchiamento attivo". Entro pochi giorni verrà invece attivato un secondo progetto per i giovani tra i 14 e i 35 anni; il terzo progetto, che avrà il via dopo l’estate con l’inizio dell’anno scolastico, riguarderà il Settore Politiche sociali e i destinatari adolescenti e giovani. Tra gli obiettivi quello colmare il divario legato all’isolamento sociale, lo sviluppo di opportunità relazionali e dare risposte concrete al disagio giovanile.

Dichiarazioni - "In ambito sociale e sociosanitario ma anche sanitario - spiega l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò - l’amministrazione condivisa, che si concretizza anche con azioni di co-progettazione assieme agli altri strumenti previsti dalla Legge, puó rappresentare l’avvio di percorsi per sperimentare nuove strategie e azioni comuni tra Regione e Terzo Settore. L’avvio del Tavolo per la costruzione del Piano regolatore sull’invecchiamento attivo, previsto dal Piano sociale integrato regionale, sarà una delle prime sfide, che si concretizzerà con la realizzazione di un laboratorio di saperi che sarà realizzato a partire dal mese di maggio. Altro ambito importante per la Regione Liguria è quello dei giovani. Il settore Politiche giovanile infatti ha recepito il Protocollo per l’avvio di una coprogettazione dedicata e a seguire anche il Settore sport metterà in campo nuovi processi di co-progettazione".

“Il protocollo di Intesa siglato tra Regione Liguria e Forum Ligure del Terzo Settore – spiega Andrea Rivano, portavoce del Forum Ligure del Terzo Settore - rappresenta l’ultimo tassello di un percorso di collaborazione e condivisione che ha visto coinvolta la Pubblica Amministrazione e il Terzo settore e vuole essere un passo fondamentale per la concreta attuazione del principio di amministrazione condivisa. Questo protocollo, nello specifico, non si limita a sancire una collaborazione, ma definisce un quadro operativo chiaro e strutturato per la co-programmazione, la realizzazione e la gestione congiunta di iniziative di interesse pubblico anche attraverso l’avvio di una cabina di regia. Nello stesso tempo però, il protocollo, vuole e deve essere il punto di partenza per un nuovo percorso finalizzato allo sviluppo di un modello di governance, più inclusivo, partecipativo ed efficace, capace di valorizzare ambiti di intervento e risorse in un’ottica di sistema e di generare benefici tangibili per l'intera collettività valorizzando e rafforzando il ruolo della Pubblica Amministrazione e dell’azione di funzione pubblica del Terzo Settore".

