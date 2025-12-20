Scontro Bassetti-Lemme, l'infettivologo a Telenord: "Schifato dal mondo no vax"

L'infettivologo Matteo Bassetti difende il ruolo della scienza nella prevenzione delle pandemie, ricevendo accuse dal farmacista Alberico Lemme che rischiano di diventare un caso giudiziario. E' avvenuto a La Zanzara, il programma condotto da Giuseppe Cruciani su Radio 24. Il giorno dopo il direttore di malattie infettive del Policlinico San Martino e docente universitario è intervenuto nel Salotto di Telenord per commentare la polemica e annunciare querele.

"Se il livello del mondo no vax, dal quale sono schifato, è questo, piace vincere facile. Sanno solo insultare, usare violenza verbale e farneticare. Lemme ha reagito dopo che ho citato lo studio pubblicato da una delle riviste scientifiche più prestigiose al mondo, The Lancet, effettuato su 30 milioni di persone, per lo più giovani che ha confermato come i vaccinati contro il covid con vaccino mRNA si ammalino di meno, sia di covid sia di altre patologie, probabilmente perché si curano di più. Quella dei no vax è fuffa, sono riusciti ad ascrivere ai vaccini persino la morte del povero Sandro Giacobbe. Lemme, tra l'altro, di professione è farmacista, categoria che stimo. Ma gli ho preannunciato una querela per esercizio abusivo della professione medica poiché ha telefonato in diretta una persona dicendo di essere una sua... paziente".

Vi proponiamo un estratto dell'intervento di Bassetti, Il Salotto è integralmente disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata appositamente.





