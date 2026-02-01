Tiroide e paratiroide: diagnostica, cure e trattamenti chirurgici

Nell'ultima puntata di Salute e Sanità, in onda su Telenord e telenord.it, abbiamo parlato di Tiroide e paratiroide con gli esperti di Villa Montallegro, trattando in particolare i temi di:

1. Percorso diagnostico del nodulo tiroideo

2. Gestione diagnostica e terapeutica dell'ipertiroidismo

3. Carcinoma della tiroide: inquadramento dei diversi trattamenti

4. Quando e come eseguire l'agoaspirato

5. Chirurgia mini-invasiva delle paratiroidi

6. Chirurgia della tiroide: come si esegue, quali i rischi e cosa deve sapere il paziente

7. Ipotiroidismo e tiroiditi

8. Tiroide e peso. Tiroide e gravidanza

9. Follow-up del cancro della tiroide

10. Iperparatiroidismo





Sono intervenuti in studio:





LUCA SPIGNO, medico di medicina generale e consigliere di amministrazione di Villa Montallegro

MICHELE MINUTO, professore di Scienze Chirurgiche all'Università di Genova

DANIELE CAPPELLANI, endrocrinologo





