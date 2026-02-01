Tiroide e paratiroide: diagnostica, cure e trattamenti chirurgici
di Maurizio Michieli
Nell'ultima puntata di Salute e Sanità, in onda su Telenord e telenord.it, abbiamo parlato di Tiroide e paratiroide con gli esperti di Villa Montallegro, trattando in particolare i temi di:
1. Percorso diagnostico del nodulo tiroideo
2. Gestione diagnostica e terapeutica dell'ipertiroidismo
3. Carcinoma della tiroide: inquadramento dei diversi trattamenti
4. Quando e come eseguire l'agoaspirato
5. Chirurgia mini-invasiva delle paratiroidi
6. Chirurgia della tiroide: come si esegue, quali i rischi e cosa deve sapere il paziente
7. Ipotiroidismo e tiroiditi
8. Tiroide e peso. Tiroide e gravidanza
9. Follow-up del cancro della tiroide
10. Iperparatiroidismo
Sono intervenuti in studio:
LUCA SPIGNO, medico di medicina generale e consigliere di amministrazione di Villa Montallegro
MICHELE MINUTO, professore di Scienze Chirurgiche all'Università di Genova
DANIELE CAPPELLANI, endrocrinologo
Ecco la video puntata integrale.
