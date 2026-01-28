Castanini: "Mnesys racconta il futuro delle neuroscienze al Ducale"

Genova ospita una giornata interamente dedicata alle neuroscienze e al loro impatto sulla salute pubblica. “Mnesys: il viaggio nel cervello. Trasformare la ricerca in nuove terapie” è l’evento in programma dalle 9.00 alle 16.30 nelle sale storiche di Palazzo Ducale, con centro nevralgico nella Sala del Maggior Consiglio.

L’iniziativa va oltre il tradizionale convegno scientifico: l’obiettivo è aprire un dialogo diretto con la cittadinanza, raccontando in modo chiaro e accessibile come lo studio del cervello possa tradursi in cure più efficaci e in un concreto miglioramento della qualità della vita.

Istituzioni e scienza insieme per il futuro della salute - La giornata si apre con i saluti istituzionali delle principali autorità nazionali e locali. Intervengono la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, il rettore dell’Università di Genova Federico Delfino, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e la sindaca di Genova Silvia Salis, a sottolineare il valore strategico della ricerca neuroscientifica per il Paese.

Tra i momenti di maggiore richiamo, il videomessaggio di Thomas C. Südhof, Premio Nobel per la Medicina 2013, che offre una riflessione sul ruolo centrale delle neuroscienze nello sviluppo della medicina contemporanea.

Il confronto prosegue con tavole rotonde dedicate alle grandi sfide della salute: dall’impatto della ricerca sul sistema sanitario e sulla città del futuro, ai gemelli digitali e alla medicina computazionale, fino agli approfondimenti su Parkinson, Alzheimer, disturbi del neurosviluppo, tumori cerebrali e patologie della salute mentale.

Sessioni parallele del pomeriggio con focus tematici - Dalle 14.30, i lavori si articolano in più sale per consentire un approfondimento mirato:

Sala Casa Luzzati: epilessia e demenze oltre l’Alzheimer

Sala del Camino: ictus, traumi cerebrali e Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA)

Sala delle Donne: analisi multiscale per il cervello digitale e malattie neuromuscolari

Il progetto Mnesys è finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma NextGenerationEU (PNRR), confermando l’importanza strategica di questi studi per il futuro della ricerca biomedica italiana.

