Bronchiolite, in Liguria crollano i ricoveri grazie all'immunizzazione record

La Liguria vince la battaglia contro la bronchiolite e riscrive le regole della sanità pediatrica sul territorio. I dati della stagione 2025/2026 segnano un traguardo clinico straordinario: grazie a una campagna di immunizzazione partita con estrema tempestività, i ricoveri dei neonati sono letteralmente crollati. Le cifre parlano di una copertura che supera il 91% per i bambini nati tra aprile e ottobre, sfiorando addirittura il 96% per i nuovi nati durante la stagione invernale. Un muro preventivo che ha più che dimezzato l’impatto della malattia, portando il tasso di ospedalizzazione da 41.7 a 17.3 per mille ricoveri.

Il cuore di questo successo risiede nell'integrazione tra l'anticorpo Nirsevimab e il modello "Gaslini Diffuso", una sinergia che ha protetto la fascia neonatale più fragile (0-3 mesi), storicamente la più esposta a rischi gravi. Ad oggi, il dato più significativo e rassicurante è uno solo: nessun paziente immunizzato ha avuto bisogno di ventilazione meccanica invasiva. La bronchiolite, che fino a pochi anni fa rappresentava l'incubo stagionale per migliaia di famiglie liguri e un peso enorme per i reparti di terapia intensiva, oggi viene gestita con una prevenzione efficace che parte direttamente dagli studi dei pediatri.

Proprio per consolidare questa rete di sicurezza, la Regione ha siglato un nuovo e strategico Accordo Integrativo con i sindacati della pediatria. L'intesa non solo recepisce i parametri nazionali, ma introduce soluzioni coraggiose per contrastare la carenza di medici: i pediatri liguri potranno infatti restare in servizio, su base volontaria, fino a 72 anni. Questa misura permette di evitare "zone scoperte" e garantisce un passaggio di consegne fluido, assicurando che ogni bambino continui ad avere il proprio medico di riferimento. Con un monitoraggio costante e una maggiore flessibilità organizzativa nei singoli ambiti territoriali, la Liguria si conferma un modello di eccellenza dove la salute dei più piccoli è difesa da una programmazione ferrea e da un'alleanza indissolubile tra ospedale e territorio.

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