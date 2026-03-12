Prevenzione e chirurgia bariatrica del grasso corporeo: il Centro del Galliera

Andrea Weiss, responsabile del Centro Obesità, Micaela Cuttica, endocrinologa, e Fabrizio Lazzara, chirurgo generale, sono i protagonisti di un approccio innovativo nella lotta contro l’obesità, una delle principali cause di malattie croniche e cardiovascolari. L’Ospedale Galliera si distingue per un approccio multidisciplinare che unisce la prevenzione, la diagnosi precoce e l’intervento chirurgico, per trattare efficacemente il grasso corporeo in eccesso e le sue complicanze.

L’obesità, una patologia complessa che coinvolge fattori genetici, ambientali e comportamentali, richiede un intervento su più fronti. La prevenzione rimane il primo passo fondamentale, con l’educazione alimentare e il miglioramento dello stile di vita come obiettivi primari. Tuttavia, quando le strategie non invasive non sono sufficienti, la chirurgia bariatrica può rappresentare una soluzione efficace e duratura, contribuendo a ridurre i rischi di malattie come il diabete di tipo 2, l’ipertensione e le malattie cardiovascolari.

Il Centro Obesità dell’Ospedale Galliera, sotto la direzione di Andrea Weiss, si avvale della competenza di Micaela Cuttica, che segue la gestione endocrinologica dei pazienti, e di Fabrizio Lazzara, esperto di chirurgia generale, che si occupa degli interventi chirurgici come il bypass gastrico e la sleeve gastrectomy. Grazie a questo approccio integrato, i pazienti vengono seguiti lungo tutto il percorso terapeutico, dalla valutazione iniziale fino alla gestione post-operatoria, per garantire risultati ottimali a lungo termine.

Questo modello di cura rappresenta un punto di riferimento per chi soffre di obesità grave e desidera migliorare la propria salute e qualità della vita, affrontando la condizione in modo scientifico e personalizzato

