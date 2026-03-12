Policlinico San Martino di Genova, visite senologiche gratuite per “Donna in Salute – Open Weekend 2026”

L’Ospedale Policlinico San Martino aderisce al progetto “Donna in Salute – Open Weekend 2026”, offrendo a tutte le donne visite senologiche gratuite sabato 14 e domenica 15 marzo. Gli ambulatori della Clinica di Chirurgia Senologica, situati al piano terra del Padiglione 15 (ex IST), saranno aperti dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

Non è necessaria la prenotazione: le visite saranno effettuate tramite accesso diretto con accettazione infermieristica a cura dell’equipe medica della struttura.

Durante la visita, se emergessero fattori di rischio o situazioni da approfondire, le pazienti saranno accompagnate nei percorsi diagnostici successivi, inclusi eventuali accertamenti oncologici, radiologici e genetici tramite il Centro Tumori Ereditari. Sarà inoltre disponibile supporto psico-oncologico se necessario.

Le prime visite dell’iniziativa sono completamente gratuite. Eventuali approfondimenti clinici o diagnostici successivi saranno inseriti nei normali percorsi di cura, con eventuale compartecipazione alla spesa secondo le regole vigenti, salvo esenzione dal ticket.

Con questa iniziativa, il Policlinico San Martino conferma il suo impegno nella prevenzione e nella promozione della salute femminile, ricordando che la prevenzione è il primo passo per prendersi cura di sé stesse.

