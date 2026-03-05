Genova, 6 e 8 marzo: visite al seno gratuite e senza prenotazione con LILT

Non solo simboli, ma gesti concreti. Per la Giornata Internazionale della Donna, Genova sceglie di parlare di salute portando la prevenzione direttamente lì dove batte il cuore della città: tra gli uffici del lavoro e le strade del centro storico. È questo il senso dell’iniziativa nata dalla collaborazione tra la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Genova e l’Amministrazione Comunale, che il 6 e l’8 marzo offriranno visite senologiche gratuite a tutte le donne, senza bisogno di alcuna prenotazione o trafila burocratica.

L'idea è semplice quanto potente: rendere la cura di sé un gesto naturale, immediato, accessibile a tutte. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 6 marzo nel piazzale del Matitone. Qui, l’ambulatorio mobile della Croce Bianca genovese accoglierà in particolare le dipendenti del Comune, permettendo loro di effettuare un controllo specialistico durante la giornata lavorativa, eliminando spostamenti e attese.

Il secondo momento, carico di significato, si terrà proprio domenica 8 marzo in Via Garibaldi 9, di fronte a Palazzo Tursi. In una giornata di festa e consapevolezza, la prevenzione scende letteralmente in piazza per incontrare le cittadine in un clima di vicinanza e cura, grazie alla presenza dei medici della Clinica di Chirurgia Senologica e Senologia Villa Scassi.

A spiegare l'anima di questo progetto è Paolo Sala, Presidente della LILT genovese, che sottolinea come la salute non debba essere un lusso né un percorso a ostacoli: «La prevenzione non è un appuntamento da calendario: è una scelta di vita che va sostenuta, facilitata, resa possibile ogni giorno. Portare l’ambulatorio senologico nel cuore delle sedi comunali, tra le colleghe e le cittadine, significa abbattere quella distanza — fisica e psicologica — che troppo spesso ancora separa le donne da un controllo che può salvarle la vita. L’8 marzo non è per noi una ricorrenza simbolica: è un’occasione preziosa per parlare di salute femminile con la serietà e la concretezza che merita. Siamo grati al Comune di Genova per una collaborazione che dimostra come istituzioni e terzo settore possano, insieme, fare la differenza nella vita delle persone.»

Genova si conferma così una città che non si limita a celebrare la figura femminile, ma se ne prende cura attivamente, trasformando una ricorrenza in una reale opportunità di salute per tutte le sue abitanti.

