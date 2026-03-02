Forum Salute e Sanità 4a edizione, Nicolini: "Polipillola e innovazione incrementale: la leva per ridurre eventi e costi"

Gabriele Nicolini, direttore medico Piam farmaceutici, sostiene: "In Italia 24 milioni di pazienti cronici incidono per 65 miliardi sulla spesa sanitaria, ma l’aderenza terapeutica resta una criticità: solo il 50% dei pazienti cardiovascolari è aderente a un anno, percentuale che scende al 35% in asma e BPCO. Migliorare l’aderenza può avere un impatto sulla salute pubblica superiore all’introduzione di nuovi farmaci. L’uso della polipillola, inserita dall’OMS tra i farmaci essenziali, riduce il carico terapeutico e può abbattere del 30% gli eventi cardiovascolari maggiori. Intervenire su questo fronte significa migliorare gli outcome clinici e la sostenibilità del sistema». «Accanto all’innovazione radicale, è fondamentale investire nell’innovazione incrementale, capace di rispondere alla maggior parte dei bisogni clinici. Strumenti come la polipillola e i multipack per terapie croniche migliorano l’aderenza terapeutica (fino al +4,5%) e riducono il rischio di ospedalizzazioni. Uno studio condotto con il Centro di Pavia evidenzia che l’uso di associazioni precostituite può generare risparmi significativi, fino a 2 milioni di euro per singolo principio attivo. Migliorare l’aderenza significa coniugare salute e sostenibilità del sistema"

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.