Forum Salute e Sanità 4a edizione, Monti: "Innovazione concreta e informazione responsabile per la sanità ligure"

Massimiliano Monti, editore di Telenord e organizzatore, con TN Media & Events, del Forum Salute e Sanità, riassume la giornata di lavori: "La priorità per la sanità ligure è trasformare l’innovazione in risultati concreti. Ricerca, intelligenza artificiale e sostenibilità devono migliorare l’organizzazione, ridurre i tempi di attesa e rafforzare l’equità. Tutto questo deve tradursi in un beneficio reale per i cittadini. La vera priorità resta sempre una: la persona al centro.

L’informazione ha il compito di accompagnare il cambiamento con equilibrio e responsabilità. Non deve creare allarmismi, ma spiegare i processi e rendere comprensibili le scelte, favorendo il confronto tra istituzioni e cittadini. Una sanità moderna ha bisogno anche di una comunicazione moderna e competente.

Il nostro impegno editoriale si distingue per un investimento strutturato sulla sanità: quattro ore quotidiane di programmazione su Telenord, un sito dedicato con aggiornamenti costanti sulla sanità ligure e una Guida regionale distribuita in 40.000 copie attraverso la grande distribuzione. Non raccontiamo solo la sanità delle emergenze, ma anche quella del quotidiano, perché è un tema centrale nella vita delle persone".

