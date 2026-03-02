Forum Salute e Sanità 4a edizione, D'Errico: "Più integrazione pubblico-privato per semplificare l’accesso alle cure"

Alessandro D'Errico, Responsabile Gestione Network Fornitori e Coordinamento Medico presso UniSalute, sostiene: "Il nostro ruolo è integrativo rispetto al Servizio Sanitario Nazionale. I dati mostrano una contrazione della spesa sanitaria privata out-of-pocket (-2,5% tra 2023 e 2024) e una crescita significativa della componente assicurativa, segnale delle difficoltà economiche delle famiglie. Per questo vogliamo contribuire con risorse aggiuntive e convenzioni con gli ospedali pubblici. Il SSN resta un’eccellenza nelle patologie complesse e ad alta specializzazione e va sostenuto con modelli complementari e integrati». «In Liguria siamo una realtà ancora giovane e vogliamo crescere con umiltà, ascoltando il territorio e costruendo alleanze strategiche. L’obiettivo è mettere sempre più il paziente assicurato al centro, sviluppando percorsi clinici di eccellenza. È necessario semplificare i passaggi amministrativi che oggi rallentano l’accesso alle cure. L’integrazione tra proprietà, strutture e territorio può rendere il percorso sanitario più rapido, efficiente e orientato al cittadino». «Operare in un territorio nuovo richiede ascolto, presenza e capacità di integrazione con il contesto locale. La qualità tecnica è fondamentale, ma il paziente percepisce soprattutto la relazione e l’esperienza di cura. La fiducia si costruisce attraverso percorsi positivi e continuità assistenziale. L’aspetto relazionale non è un elemento accessorio, ma parte integrante della presa in carico. È su questo equilibrio tra competenza e umanità che vogliamo crescere".

