Forum Salute e Sanità 4a edizione, Castanini: "Liguria modello di sanità digitale, dal PS Tracker all’intelligenza artificiale"

Enrico Castanini, direttore generale di Liguria Digitale, intervenuto al Forum Salute e Sanità, ha detto tra l'altro: "La transizione digitale è ormai centrale in ogni ambito e la sanità non fa eccezione. La Regione Liguria può essere considerata all’avanguardia: Liguria Digitale ha ricevuto il premio come eccellenza italiana per la sanità digitale, uno dei tre riconoscimenti assegnati a realtà pubbliche dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri insieme ai principali ministeri ed enti nazionali.

Questo primato è riconosciuto anche dagli altri operatori del settore, pubblici e privati. La Liguria è inoltre Regione capofila per l’intelligenza artificiale applicata alla sanità, al turismo e alla giustizia, con soluzioni che saranno adottate anche da altre Regioni.

Il nostro contributo è supportare la Regione nello sviluppo di servizi di massimo livello per i cittadini. Siamo particolarmente orgogliosi di progetti come il PS Tracker e le piattaforme di telemedicina, strumenti per cui riceviamo richieste anche da altre Regioni e dall’estero.

Il PS Tracker consente di seguire in tempo reale il percorso di un paziente in pronto soccorso – dagli esami alle visite fino agli eventuali interventi – permettendo, con il consenso dell’interessato, di informare familiari e amici ovunque si trovino. Il sistema è stato introdotto con grande attenzione per non appesantire il lavoro di medici e infermieri.

I riscontri sono stati molto positivi: centinaia di messaggi testimoniano come il servizio abbia migliorato la percezione di trasparenza e ridotto l’ansia dei familiari. Anche gli Ordini professionali hanno rilevato una diminuzione degli episodi di tensione e violenza nei pronto soccorso, grazie a una comunicazione più chiara e tempestiva.

Accanto a questo, la piattaforma Simply consente con un’unica password di accedere in modo integrato e semplificato a tutti i servizi digitali regionali.

La recente riorganizzazione è stata impegnativa, ma dal punto di vista informatico e organizzativo sta dando risultati concreti. Continueremo a lavorare per rafforzare ulteriormente il sistema digitale sanitario ligure".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.