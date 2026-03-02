Genova, marzo dedicato alla salute femminile: visite gratuite e screening per tutto il mese

La prevenzione femminile non si ferma all’8 marzo. Quest’anno, in occasione della Giornata internazionale della donna, la Liguria dedica l’intero mese di marzo alla salute della donna con il progetto “Donna in Salute – Open week-end 2026”, che offre visite gratuite e consulenze specialistiche senza prenotazione nei principali ospedali cittadini.

Prevenzione oncologica – L’iniziativa punta in particolare a patologie femminili come i tumori di mammella, ovaio, utero e collo dell’utero. “Con ‘Donna in Salute’ rafforziamo un messaggio chiaro: la prevenzione salva la vita”, spiega l’assessore regionale alla Sanità, Massimo Nicolò. Screening come il Pap test, già a basso costo e efficace, saranno potenziati dall’analisi del genoma HPV, che consente di aumentare l’accuratezza e la tempestività nella diagnosi.

Accesso diretto – Le visite saranno distribuite su tre weekend: dal 14 al 15 marzo al Policlinico San Martino, dal 21 al 22 marzo a Villa Scassi e dal 28 al 29 marzo al Galliera. Saranno disponibili controlli senologici, ginecologici, endocrinologici, ecografie transvaginali, consulenze di chirurgia plastica e psico-oncologia. L’accesso diretto senza prenotazione punta a rimuovere ogni barriera organizzativa o economica.

Ampiezza dell’offerta – L’iniziativa copre tutte le fasi della vita femminile: dalle giovani donne al puerperio, fino alla menopausa. “Il nostro obiettivo è costruire percorsi di prevenzione continuativi durante tutto l’anno”, aggiunge Monica Calamai, direttore generale dell’Azienda ospedaliera metropolitana. In caso di necessità, le pazienti saranno accompagnate ai percorsi di approfondimento previsti.

Prospettive future – Il progetto apre la strada a un modello di open week-end che potrebbe diventare ricorrente, estendendo la prevenzione a più ambiti della sanità regionale e favorendo l’accesso diretto ai servizi per tutti i cittadini.

