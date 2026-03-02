Forum Salute e Sanità 4a edizione, De Astis: "Carenza infermieri, la risposta è nell’infermiere di famiglia e di comunità"

Vittoria De Astis, vicepresidente OPI - Organizzazione professioni infermieristiche, sostiene: "La carenza di infermieri è legata anche al calo demografico, ma pesano responsabilità crescenti, violenze e una retribuzione non competitiva rispetto all’Europa, con circa 20.000 professionisti italiani oggi all’estero. In Liguria, però, i corsi universitari sono pieni. La risposta passa dal rilancio dell’infermiere di famiglia e di comunità, figura proattiva che intercetta le fragilità e realizza una vera presa in carico. Non solo prestazioni domiciliari, ma accompagnamento continuo della persona nel suo percorso di salute». «Il cambiamento del modello organizzativo richiede una piena governance infermieristica, oggi ancora non del tutto riconosciuta. Con l’introduzione delle nuove lauree magistrali a indirizzo clinico, accanto a quelle gestionali, si apre una fase di evoluzione professionale importante. Competenze cliniche e manageriali devono integrarsi per disegnare in modo efficace l’infermieristica di famiglia e di comunità"

