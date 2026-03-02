Forum Salute e Sanità 4a edizione, Cai: "La relazione medico-paziente è il vero cuore dell’innovazione sanitaria"

Piero Cai, Direttore unità operativa psicologia clinica e psicoterapia dell'Azienda ospedaliera metropolitana di Genova, intervenuto al Forum Salute e Sanità, ha detto: "Parliamo di ricerca, intelligenza artificiale e sostenibilità, temi fondamentali. Tuttavia, al centro restano il paziente, il medico e soprattutto la relazione che si instaura tra loro. Occasioni di confronto come questa sono preziose perché permettono di mettere in dialogo esperienze e modalità diverse, offrendo spunti concreti di miglioramento.

La medicina ha il compito di essere altamente competente sul piano scientifico e della ricerca, per garantire le cure migliori. Ma esiste una componente altrettanto importante: la relazione. Più che mettere al centro solo il cittadino, dovremmo mettere al centro la qualità della relazione con il cittadino.

Numerosi studi dimostrano che creare buone condizioni relazionali incide anche sugli esiti clinici: ad esempio, in ambito chirurgico si è osservato che una relazione positiva può influenzare il sistema immunitario e contribuire a ridurre i tempi di ricovero. Le neuroscienze stanno confermando sempre più quanto la relazione influisca sui sistemi psico-neuro-endocrino-immunologici.

In questo periodo si registra una crescente richiesta di prestazioni psicologiche. Tuttavia, la relazione non è competenza esclusiva dello psicologo: appartiene a tutti i professionisti sanitari. Lo psicologo può offrire strumenti e competenze specifiche, ma la qualità della relazione è una responsabilità condivisa e rappresenta un elemento fondante da valorizzare nella medicina contemporanea".

