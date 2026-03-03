Il ranuncolo "Giannina" incanta Sanremo: 50 mila euro per il Nuovo Istituto Giannina Gaslini

Il fiore simbolo dell’Istituto Giannina Gaslini conquista il pubblico del Festival di Sanremo e trasforma la settimana più attesa della musica italiana in una grande occasione di solidarietà. La presenza del Gaslini alla 76ª edizione si è chiusa con un bilancio straordinario: oltre 50 mila euro raccolti a sostegno del progetto del Nuovo Gaslini, oggi in costruzione.

Per la prima volta l’ospedale pediatrico genovese ha partecipato agli eventi collaterali del Festival, portando nel cuore di Sanremo il suo messaggio di speranza attraverso il ranuncolo Pon Pon® “Giannina”, ibridato appositamente per i piccoli pazienti da Biancheri Creazioni. Un fiore non scelto a caso: bianco come i bambini, verde come la speranza di chi entra in ospedale con il desiderio di tornare a casa guarito.

Il momento più emozionante è arrivato sul palco del Teatro Ariston, durante la serata dei duetti, quando il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha presentato in mondovisione il ranuncolo “Giannina” davanti a milioni di telespettatori, in occasione della premiazione dei vincitori della serata. Un passaggio simbolico che ha dato visibilità nazionale al progetto del nuovo ospedale, destinato a diventare un’eccellenza mondiale nella cura dei bambini.

Per tutta la durata del Festival, il Gaslini Corner allestito in via Escoffier, nei pressi della statua di Mike Bongiorno, è stato un punto di riferimento per cittadini, turisti, artisti e istituzioni. Qui è stato presentato il progetto del Nuovo Gaslini e sono stati distribuiti 3.000 ranuncoli “Giannina” a fronte di una donazione, grazie al supporto del Comune di Sanremo e di Rai Pubblicità. L’interesse e la partecipazione si sono tradotti in un aiuto concreto, con una raccolta fondi che ha raggiunto quota 50 mila euro.

Tra gli appuntamenti più significativi anche la Charity Night a bordo della nave Costa Toscana, organizzata con il supporto di Costa Crociere, socio sostenitore di Gaslininsieme. La serata, sold out già nei giorni precedenti, ha visto la partecipazione del maestro Iginio Massari, che ha realizzato un dolce ispirato al ranuncolo “Giannina”, e il riconoscimento di ambassador Gaslini ad Alberto Biancheri, fondatore di Biancheri Creazioni.

Il fiore “Giannina” è diventato il filo conduttore di un racconto che ha unito musica e solidarietà. Lo hanno ricevuto, tra gli altri, Serena Brancale, Mara Sattei, Leo Gassmann e Fulminacci, protagonista anche di un set acustico davanti al corner Gaslini dopo la conquista del Premio della Critica “Mia Martini”. Un gesto semplice ma carico di significato, che ha avvicinato ancora di più il pubblico alla causa.

Accanto agli artisti, tante istituzioni e volti noti hanno voluto testimoniare la propria vicinanza al Gaslini, contribuendo a rendere la settimana sanremese un’occasione unica di promozione e condivisione.

Un risultato importante, che conferma quanto la sinergia tra spettacolo, territorio e impegno sociale possa generare valore reale. I 50 mila euro raccolti saranno interamente destinati al Nuovo Gaslini: un investimento concreto sul futuro dei bambini e della sanità pediatrica italiana.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.