Forum Salute e Sanità 4a edizione, Bucci: "Risparmio e reinvestimento, azienda unica per rafforzare i servizi ai cittadini"

A chiudere i lavori della mattinata del Forum Salute e Sanità è stato il Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci: «Le Case di Comunità stanno già dando segnali positivi: medici pensionati hanno risposto ai bandi e molti giovani medici di famiglia hanno scelto di lavorarvi. Devono diventare il primo punto di riferimento per i cittadini, soprattutto per i casi di bassa complessità, alleggerendo i pronto soccorso. Il numero 116 117 sarà centrale per l’assistenza non urgente. L’obiettivo è una sanità più vicina e più umana, ma anche più efficiente: con l’azienda unica puntiamo a risparmiare in cinque anni tra 60 e 80 milioni di euro sui costi di back office, risorse da reinvestire direttamente nei servizi ai cittadini. Se si aggiungeranno autonomia e maggiori fondi, potremo rafforzare ulteriormente il sistema. Tutto si basa su un principio semplice: migliorare ogni giorno, lavorando insieme, per offrire un servizio migliore a parità di costo».

