Forum Salute e Sanità 4a edizione, Botti: "Gaslini tra continuità di cura e sfida delle tariffe pediatriche"

Renato Botti, dg dell'Istituto Gaslini, dichiara: "Il Gaslini è pienamente coinvolto nel rafforzamento delle reti regionali e nella costruzione di protocolli uniformi, con particolare attenzione alla continuità di cura nella transizione dall’età pediatrica all’età adulta. Tuttavia resta aperto il tema della sottoremunerazione dell’attività pediatrica: le tariffe sono ferme al 2012 e non distinguono per classi d’età, nonostante le cure pediatriche richiedano maggiori risorse assistenziali e tecnologiche. Oggi registriamo uno scarto medio del 60% tra costi reali e tariffe riconosciute, un tema nazionale che va affrontato per garantire sostenibilità e qualità".

