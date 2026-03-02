Forum Salute e Sanità 4a edizione, Fertonani: "Partnership pubblico-privato e farmacie al centro della sanità di prossimità"

Nel corso del Forum Salute e Sanità, Marco Fertonani ad Casa della Salute, ha detto tra l'altro: "Serve un vero rapporto di partnership tra pubblico e privato, superando la logica del fornitore “dell’ultima spiaggia”. L’unificazione delle ASL e delle procedure può favorire la programmazione, garantire uniformità nei bandi e maggiore trasparenza nei rapporti. Solo con un interlocutore unico e regole condivise è possibile pianificare investimenti e servizi in modo strutturato. L’obiettivo è un modello stabile di collaborazione, capace di coniugare efficienza e qualità delle prestazioni.

I rapporti con la Regione sono positivi e costruttivi, anche in una fase complessa di riorganizzazione. L’unificazione delle strutture è stata realizzata in tempi molto rapidi, un passaggio non semplice per un ente pubblico. Ora è il momento di rafforzare il dialogo e costruire un percorso condiviso, rendendo il sistema più lineare, meno burocratico e più orientato alla programmazione comune tra pubblico e privato.

Per rafforzare la sanità di prossimità è fondamentale valorizzare il ruolo del farmacista, ampliandone competenze e capacità di presa in carico. In un contesto di carenza di personale sanitario, le farmacie possono diventare un primo punto di riferimento per prestazioni di base e orientamento. Si sta lavorando con Confindustria e Confcommercio per integrare le farmacie nella rete di prenotazione e accesso ai servizi, costruendo un sistema sempre più interconnesso tra strutture private, ospedali e territorio".

