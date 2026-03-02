Forum Salute e Sanità 4a edizione, Martinelli: "Con l’intelligenza artificiale scegliamo l’intervento più appropriato"

Nell’era digitale, anche la cardiochirurgia sta vivendo una vera rivoluzione grazie all’intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie. Come spiega Luigi Martinelli, direttore del dipartimento chirurgico ICLAS Rapallo, “Ci troviamo di fronte a un’era in cui cambia tutto, l'intelligenza artificiale, le nuove tecnologie”.

Riguardo all’applicazione nel suo settore, aggiunge: “L'intelligenza artificiale è estremamente importante per la cardiochirurgia, che è l'ambito chirurgico di cui mi occupo da tanto tempo. Con l'intelligenza artificiale è possibile fare tante procedure, sia valutative che anche strettamente chirurgiche”.

Tra gli utilizzi principali, Martinelli sottolinea l’importanza della valutazione preoperatoria: “Si può utilizzare l'intelligenza artificiale per effettuare una valutazione preoperatoria per vedere qual è l'intervento più appropriato in quel tipo di paziente”.

Un altro campo in cui l’IA si sta dimostrando fondamentale è la programmazione di ogni singolo intervento: “È molto utile in cardiochirurgia per programmare ogni singolo intervento sulla base degli esami radiologici, clinici, strumentali confrontati tra di loro applicati alla storia del paziente, in modo da ottenere una procedura che, proprio con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, si sia dimostrata la più valida per quel tipo di patologia”.

Anche la ricerca in ambito cardiologico sta beneficiando dell’innovazione: “Sull'ambito della ricerca abbiamo delle novità importanti, soprattutto per la definizione delle patologie delle valvole cardiache. È in questo ambito che si sta utilizzando estesamente l'intelligenza artificiale”.

Grazie a strumenti sempre più sofisticati, oggi è possibile valutare le condizioni delle valvole cardiache senza interventi invasivi: “Abbiamo tanti strumenti sempre più raffinati per vedere, senza dover aprire il paziente, qual è la condizione delle valvole del cuore. L'intelligenza artificiale ci consente di mettere a confronto i vari processi diagnostici, l'ecocardiogramma, la radiografia del torace, la risonanza magnetica ed altre strumentazioni”.

