Forum Salute e Sanità 4a edizione, Borgonovi: "Innovazione e ricerca integrate per un SSN più efficiente e vicino ai cittadini"

Il professor Elio Borgonovi, presidente CERGAS – SDA Bocconi, intervenuto al Forum Salute e Sanità, ha detto: "Dobbiamo superare la logica dell’“o o” e adottare quella dell’“e e”: assistenza e ricerca devono procedere insieme. La tutela della salute richiede centri ad alta specializzazione per le patologie complesse e rare, ma anche una ricerca diffusa e integrata nella pratica clinica quotidiana, soprattutto sulle cronicità.

Servono banche dati nazionali interoperabili e un uso avanzato dell’intelligenza artificiale, coinvolgendo tutti i professionisti, non solo i grandi hub. I trial clinici decentralizzati permettono di trasformare anche le aree periferiche in nodi attivi di ricerca.

Negli ultimi anni l’autonomia delle aziende sanitarie si è ridotta: è tempo di rilanciare il ruolo dei direttori generali, ampliandone la responsabilità strategica. Il modello ligure dell’azienda unica, con direttori di area come cerniera tra governance e territorio, rappresenta un’esperienza interessante per rendere più fluidi i passaggi tra indirizzo strategico e bisogni reali dei cittadini".

