Forum Salute e Sanità 4a edizione, Croce Bermondi: "Villa Esperia: 70 anni di riabilitazione e diagnostica ad alta tecnologia"
di Chiara Manganaro
La peculiarità in Liguria è la diagnostica ad alta specialità e tecnologia: Tac ad alto campo, Tac 56-128 strati, risonanza ad alto campo, RX ed ecografie
Giuseppe Croce Bermondi, ad Villa Esperia, fa il punto sul polo sanitario di cui è alla guida: "Villa Esperia nasce più di 70 anni fa a Salice Terme, tra Tortona e Voghera, nell’Oltrepò Pavese, e negli ultimi anni si è sviluppata in Piemonte e Liguria. A Salice Terme è presente un ospedale di riabilitazione ad alta complessità, specializzato in patologie neurologiche come ictus, stati vegetativi e Parkinson.
In Liguria, in particolare a Genova, nel 2022 è stato aperto un centro diagnostico e un poliambulatorio in corso Sardegna. Sempre nella provincia di Genova, a Campomorone, si trova la residenza protetta Istituto Pizzorno, con 25 posti letto, dedicata principalmente ai pazienti anziani della zona di Campomorone, Bolzaneto e Gasco.
La peculiarità in Liguria è la diagnostica ad alta specialità e tecnologia: Tac ad alto campo, Tac 56-128 strati, risonanza ad alto campo, RX ed ecografie. La struttura punta molto sull’accoglienza dei pazienti, anche nei fine settimana, con aperture il sabato e la domenica, molto apprezzate dai cittadini dell’area di San Fruttuoso e Molassana".
