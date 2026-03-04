Liguria, torna "Gardensia" dal 6 all'8 marzo per la ricerca sulla sclerosi multipla

In occasione della Giornata internazionale della donna, l’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) porta in tutta Italia, dal 6 all’8 marzo, la sua storica campagna di informazione e raccolta fondi "Gardensia". L'iniziativa coinvolgerà oltre 5.000 piazze italiane, con una presenza capillare in tutta la Liguria, dove gardenie e ortensie torneranno come simbolo concreto di impegno per la ricerca scientifica, i servizi e l’affermazione dei diritti delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate. L'iniziativa si svolge sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, a conferma del valore civile di una mobilitazione che coinvolge 14mila volontari.

La sclerosi multipla colpisce le donne con una frequenza doppia rispetto agli uomini. In Italia coinvolge oltre 144mila persone ed è una malattia neurologica cronica, imprevedibile e spesso invalidante, che si manifesta soprattutto in età giovane. In Liguria, così come nel resto del Paese, Gardensia si inserisce nel significato più profondo dell’8 marzo: non solo una ricorrenza, ma un richiamo al diritto alla salute e all’autonomia. Attraverso i fondi raccolti, AISM promuove progetti specifici per contrastare discriminazione e violenza contro le donne con disabilità, come #Cambiailfinale! e i laboratori di empowerment L.E.D., finanziando al contempo la ricerca e i servizi socio-sanitari nazionali.

Anche nel 2026 l’attrice e scrittrice Chiara Francini è al fianco di AISM come volto della campagna, insieme alla madrina Antonella Ferrari, attrice e persona con sclerosi multipla che trasforma l’esperienza personale in impegno civile. La solidarietà si traduce in interventi concreti: i fondi raccolti permetteranno di validare nuove linee guida e sostenere l'innovazione tecnologica, come quella del centro di eccellenza per la neuroriabilitazione NeuroBrite Research Center. "Gardensia è partecipazione collettiva a un impegno quotidiano", dichiara Francesco Vacca, presidente di AISM.

Nel fine settimana del 6, 7 e 8 marzo, grazie all'impegno dei volontari liguri, sarà possibile trovare le piante nelle piazze della regione o prenotarle contattando le Sezioni Provinciali AISM di Genova, Savona, Imperia e La Spezia (i cui contatti sono disponibili su www.aism.it/gardensia). A sostegno della campagna è attivo anche il numero solidale 45512, che consente di donare da 2 a 10 euro tramite SMS o chiamata da rete fissa. All'iniziativa hanno aderito importanti partner come Uber, per promuovere il diritto alla mobilità, e Aeroporti 2030. Scegliere una gardenia o un'ortensia in Liguria significa sostenere un futuro fatto di cura e inclusione, trasformando un fiore in un gesto capace di fare la differenza.

