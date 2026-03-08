Liguria, nuovo bando per medici: opportunità nelle Case e Ospedali della Comunità

Dopo il successo della prima edizione, che ha coinvolto circa 200 medici, la Regione Liguria lancia un nuovo bando per potenziare la sanità territoriale. L’avviso riguarda incarichi di lavoro autonomo per medici che opereranno nelle Case e negli Ospedali della Comunità su tutto il territorio regionale. Le candidature sono aperte fino alle ore 12:00 del 13 marzo 2026.

“La risposta positiva al primo bando dimostra che il progetto delle Case della Comunità è attrattivo e strategico per il futuro della nostra sanità – spiega Massimo Nicolò, assessore alla Sanità –. Con questo secondo bando vogliamo consolidare la rete, offrendo ai cittadini punti di riferimento certi e vicini a casa”.

Secondo Marco Prioli, direttore generale di ATS Liguria, l’obiettivo è ampliare la rete di professionisti sul territorio, rafforzando l’integrazione tra ospedale e territorio e garantendo percorsi di cura sempre più vicini ai cittadini.

Il bando è rivolto a medici chirurghi in possesso dei requisiti generali e specifici, inclusi professionisti in quiescenza e, in deroga, medici con titoli conseguiti all’estero. Gli incarichi riguardano le Case della Comunità, centri di prossimità per bisogni sanitari e sociosanitari, e gli Ospedali della Comunità, strutture intermedie tra domicilio e ospedale, utili per dimissioni protette e stabilizzazione clinica.

Le domande devono essere presentate esclusivamente online tramite la procedura telematica sul sito ufficiale di ATS Liguria, nella sezione “Bandi di Concorso”.

