Andi Genova, Monica Puttini nuova presidente per i prossimi quattro anni

Monica Puttini, tesoriere dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Genova, è la nuova presidente provinciale di Andi Genova, l'associazione nazionale dei dentisti: è stata eletta all'unanimità e sarà alla guida per il prossimo quadriennio. Giuseppe Modugno sarà il vicepresidente, Massimo Gaggero il segretario, Uberto Poggio (presidente uscente) il tesoriere, Fabio Currarino il segretario culturale e Francesco Maria Manconi il sindacale.

Nel direttivo sono stati eletti sette under 35 e i direttori Giuseppe Signorini del Galliera e Nicola Laffi del Gaslini. I consiglieri sono Francesca Baldi, Stefano Benedicenti, Alberto Canevello, Carola Canevello, Maria Susie Cella, Flora Focarelli, Marco Guardincerri, Giorgio Inglese Ganora, Paolo Pernthaler, Mailin Rodriguez, Luigi Luigi, Paolo Setti e Massimo Zerbinati.









