Vinai direttore sociosanitario unico della Liguria e Cevasco vicedirettrice vicaria reggente di Anci Liguria

A partire da lunedì 16 marzo il direttore generale Pierluigi Vinai assumerà l’incarico di direttore sociosanitario unico della Liguria presso l’Azienda Territoriale Sanitaria Ligure (ATSL).

Vinai entrerà formalmente in regime di aspettativa da Anci Liguria e porterà nella sanità regionale la lunga esperienza maturata negli anni nell’amministrazione e nel coordinamento territoriale, in una fase particolarmente delicata per il rafforzamento dell’integrazione tra servizi sanitari e sociali.

Alla guida operativa dell’associazione subentra Annalisa Cevasco, che assumerà il ruolo di vicedirettrice vicaria reggente. Cevasco, già vicedirettrice dell’associazione e figura di riferimento per i Comuni liguri, fa parte della struttura operativa di Anci dal 2018.

Nel corso degli ultimi anni ha coordinato l’Area 4, settore strategico dedicato alla progettazione europea, ai bandi internazionali e allo sviluppo territoriale, contribuendo alla crescita delle attività rivolte agli enti locali e al rafforzamento della capacità progettuale dell’associazione.

La sua nomina punta a garantire continuità operativa e una conoscenza approfondita della macchina associativa, oltre a consolidare il lavoro portato avanti negli ultimi anni a sostegno dei Comuni liguri.

Il presidente di Anci Liguria Pierluigi Peracchini sottolinea come con Annalisa Cevasco alla guida operativa l’associazione confermi la propria vocazione alla crescita e alla progettualità, evidenziando l’importanza dell’esperienza maturata nella gestione dei bandi europei come garanzia per i Comuni del territorio. Peracchini ha inoltre rivolto un augurio di buon lavoro a Pierluigi Vinai per il nuovo incarico, definendo la sua professionalità un valore aggiunto per la sanità ligure in una fase segnata da grandi sfide, soprattutto nel percorso di integrazione tra servizi sociali e sanitari.

Anche Vinai ha espresso fiducia nella scelta di Cevasco, sottolineando come la sua nomina rappresenti un segnale di solidità e di valorizzazione delle competenze interne. L’esperienza maturata negli anni a stretto contatto con i sindaci e nella gestione dei fondi europei viene indicata come elemento fondamentale per garantire ad Anci Liguria continuità e nuova spinta nelle attività a sostegno degli enti locali.

Cevasco ha accolto il nuovo incarico con senso di responsabilità e gratitudine verso la direzione e l’ufficio di presidenza dell’associazione. Tra gli obiettivi immediati indicati dalla nuova reggente c’è quello di assicurare piena continuità operativa alla struttura, raccogliendo il testimone dopo anni di lavoro condiviso con Vinai su progetti e sfide per il territorio.

Anci Liguria ha infine rivolto a Pierluigi Vinai i migliori auguri per la nuova esperienza professionale e ha espresso ad Annalisa Cevasco piena fiducia per il lavoro che la attende alla guida operativa dell’associazione.

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